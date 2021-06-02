Показали последствия сильнейшего за последнее столетие наводнения

Из-за сильнейшего за последние 100 лет наводнения в Новой Зеландии эвакуировали сотни людей. Уровень воды в реках Южного острова поднялся до рекордной отметки, в провинции Кентербери пострадали по меньшей мере 300 домов.

Из-за мощного урагана Code Red во всем регионе объявили чрезвычайное положение, пишет Stuff. 30 мая закрыли автомагистрали, школы и офисы. Силы обороны Новой Зеландии привлекли вертолеты, чтобы спасать людей.

Фото: Reuters

Непогода обесточила Крайстчерч – крупнейший город Южного острова. Мэр Ашбертона Нил Браун заявил, что когда дамбы реки прорвутся, нужно будет эвакуировать половину города.

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После длительного дождя и урагана в США произошло сильное наводнение. От стихии в штате Луизиана пострадали сотни домов, по меньшей мере пять человек погибли. Четыре смерти были связаны с попаданием в паводок. Люди утонули в собственных авто, оказавшихся под водой.