Показали пивной бар, который построили из мусора

В маленьком городке Камикацу Японии построили уникальный безотходный бар исключительно из переработанного мусора.

Фото: znaj

Это здание одержало победу на конкурсе Sustainable Buildings Award. пишет znaj.

Группа архитекторов под руководством Хироши Накамура награду получила не только за оригинальный внешний вид бара, но и за то, что он полностью построен из переработанных материалов.

Получив такой грандиозный успех город поставило себе цель продолжать перерабатывать и снова пускать в дело 100% своего мусора. В этом уникальном здании разместился бар, пивоварня, а также жилые помещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок

Все до последней детали в нем свидетельствует о бережном и довольно креативном использовании применяемых материалов.

Киевлянин Богдан Тодчук создает гитары, скрипки и другие музыкальные инструменты из старой мебели, деревянного мусора, который находит на свалках. Он айтишник в "Укроборонпроме". С самого раннего детства Богдан увлекался музыкой.