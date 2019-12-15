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понедельник, 16 декабря 2019 00:20

Показали пивной бар, который построили из мусора
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В маленьком городке Камикацу Японии построили уникальный безотходный бар исключительно из переработанного мусора.

В японском городке Камикацу Японии построили безотходный бар из переработанного мусора
Фото: znaj
В японском городке Камикацу Японии построили безотходный бар из переработанного мусора
В японском городке Камикацу Японии построили безотходный бар из переработанного мусора
В японском городке Камикацу Японии построили безотходный бар из переработанного мусора
В японском городке Камикацу Японии построили безотходный бар из переработанного мусора

Это здание одержало победу на конкурсе Sustainable Buildings Award. пишет znaj.

Группа архитекторов под руководством Хироши Накамура награду получила не только за оригинальный внешний вид бара, но и за то, что он полностью построен из переработанных материалов.

Получив такой грандиозный успех город поставило себе цель продолжать перерабатывать и снова пускать в дело 100% своего мусора. В этом уникальном здании разместился бар, пивоварня, а также жилые помещения.

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Все до последней детали в нем свидетельствует о бережном и довольно креативном использовании применяемых материалов.

Киевлянин Богдан Тодчук создает гитары, скрипки и другие музыкальные инструменты из старой мебели, деревянного мусора, который находит на свалках. Он айтишник в "Укроборонпроме". С самого раннего детства Богдан увлекался музыкой.

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