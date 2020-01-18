Показали новые документы по делу импичмента Трампа

Новые документы подтверждают незаконную слежку за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. Фото: unian.ua

Палата представителей США обнародовала новые документы в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа. Подтверждают информацию о возможной слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович.

Документы были предоставлены бывшим бизнес-партнером личного юриста президента США Львом Парнасом. Среди них - скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Гайда. Его сообщения с телефона, видимо, касаются слежения за Йованович, сообщает "Украинская правда".

Снимок с экрана, оставленный Гайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (доверенные лица. - Gazeta.ua) проверяют. Сообщу вам адрес на следующей неделе". Гайд отвечает: "Классно".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет Гайду: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова". - И добавляет: "Это подтверждает, что у нас внутри есть человек".

"У нее были посетители", - отмечает бельгийский номер в другой раз.

Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Парнас сказал Харви в апреле, что будет иметь беседу с "генеральным прокурором, которого освободил Байден", а именно - Виктором Шокиным. Также вспоминает тогдашнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Оба прокурора говорили с Джулиани касательно его поисков компромата на Байдена.

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В Сенате США 16 января официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа. Обвинения против него: злоупотребление служебными полномочиями и препятствование работе Конгресса. Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и с целью оказания давления на Киев приостановил военную помощь Украине на сумму в 391 млн долларов.