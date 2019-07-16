Показали, как будут стареть мировые и голливудские селебрити

Фото: boredpanda.com

В сети набирает популярность программа, которая старит лицо с помощью фильтра.

Пользователи сразу же начали испытывать эффект на себе, а потом дошли и до знаменитостей, сообщает Boredpanda.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости

Несколько месяцев назад в соцсетях распространяли собственные "детские" фото и фотографии с измененной статью. Реалистичность многих пользователей поражала.

Программа Faceapp использует нейронные связи для изменения лица на любом фото, сохраняя при этом реалистичность снимка. Морщины, седые волосы и старческая кожа - все, что ожидает большинство людей в будущем. Звездные персоны - не исключение.

Украинцы тестируют приложение Face App, в котором есть возможность посмотреть на свое фото "в старости". Появилась подборка политиков, как они будут выглядеть в преклонном возрасте.