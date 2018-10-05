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суббота, 06 октября 2018 06:05

Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений
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В сети появилась подборка музыкантов, которые проводят концерты в необычных местах. В космосе, под водой, в воздухе или в пещере - играть можно везде, доказывают они.

Итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди в 2016 году дал концерт в Арктике на платформе из тающих ледников. Так хотел привлечь внимание к проблемам, связанным с изменениями климата во всем мире, пишет Daily Mail.

Шотландец Родди Гарден сыграл на волынке патриотическую песню во время прыжка с моста на реке Гарри, Шотландия.

Канадский астронавт Крис Хэдфилд сыграл на гитаре рождественские гимны на Международной космической станции.

Известный итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди исполнил одну из своих композиций на плавучей платформе в Северном Ледовитом океане перед ледником Валенбергбрин на Шпицбергене, Норвегия, в 2016 году. Композицию Elegy для Арктики написал, чтобы воспеть разрушение льда на полюсе из-за изменения климата. Корабль Greenpeace Arctic Sunrise доставил Эйнауди и его рояль к специальной платформе, на которой состоялся концерт
Фото: dailymail.co.uk
Австралийский музыкант Глен Доннелли сыграл на скрипке во время прыжка с парашютом. Прыгнул мужчинак с высоты 4,5 тыс. метров. Во время прижка был голым. Так хотел повысить осведомленность о виде мужского тела. Сыграл песню с Днем Рождения - поздравил себя с 30-летием
Кинорежиссер Гэвин Карвер снял виолончелистку Рут Боден на пике в Горах Валлоунах, штат Орегон, США. Рут вынесла инструмент на вершину на высоте почти 3 тыс метров и сыграла Сюиту для виолончели № 1 Баха
Родди Гарден сыграл на волынке патриотическую шотландскую песню во время прыжка с банджи с моста на реке Гарри, Шотландия. Мост находится на высоте 40 метров. Прыгал мужчина в традиционной шотландской юбке. Как настоящий шотландец не надевал под килт нижнее белье
Канадский астронавт Крис Хэдфилд исполнил рождественские гимны, находясь на орбите над Средиземным морем на Международной космической станции. Хэдфилд также снял видео, как исполняет хиты Дэвида Боуи в космосе. Оно собрало миллионы просмотров

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В Одессе обустроили необычный театр "Тео" , в подвале здания 19 в. Ранее помещение использовали как погреб, склад контрабандных товаров и место собраний тайных обществ. Над зрительным залом планируют сделали арт-кафе, где будут размещать экспозиции местных художников, фотографов и скульпторов. В самом театре будут также демонстрировать записи лучших мировых спектаклей и обсуждать их со зрителем.

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