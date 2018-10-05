Показали фото самых экстремальных музыкальных выступлений

В сети появилась подборка музыкантов, которые проводят концерты в необычных местах. В космосе, под водой, в воздухе или в пещере - играть можно везде, доказывают они.

Итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди в 2016 году дал концерт в Арктике на платформе из тающих ледников. Так хотел привлечь внимание к проблемам, связанным с изменениями климата во всем мире, пишет Daily Mail.

Шотландец Родди Гарден сыграл на волынке патриотическую песню во время прыжка с моста на реке Гарри, Шотландия.

Канадский астронавт Крис Хэдфилд сыграл на гитаре рождественские гимны на Международной космической станции.

Фото: dailymail.co.uk

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В Одессе обустроили необычный театр "Тео" , в подвале здания 19 в. Ранее помещение использовали как погреб, склад контрабандных товаров и место собраний тайных обществ. Над зрительным залом планируют сделали арт-кафе, где будут размещать экспозиции местных художников, фотографов и скульпторов. В самом театре будут также демонстрировать записи лучших мировых спектаклей и обсуждать их со зрителем.