Поймали киллера, который убил более 100 человек

Криминальный авторитет арестован в Мадриде / Национальная полиция Испании

Испанская полиция арестовала в Мадриде киллера, которого разыскивали в Колумбии за более 100 убийств.

На убийцу было два международных ордера на арест. В частности, за убийство тещи в колумбийском городе Перейра как акт мести за кражу денег в его преступной организации. Об этом пишет Euro Weekly News.

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Генеральное управление испанской полиции сообщило 28 мая, что задержанный, известный под псевдонимом Нене, считается в Колумбии лидером банды "Ла Кордильера". Преступная группировка вела операции из незаконного оборота наркотиков в Европе, Южной Америке, в Панаме, США, Мексике и Кабо-Верде.

Преступника арестовали испанская полиция в сотрудничестве с колумбийскими коллегами и Интерполом.

Нене приехал в Испанию в 2015 году с намерением открыть несколько отделений своей организации в Испании, Бельгии и Франции. Расследование началось, когда власти Колумбии выпустили два сообщения о местонахождении и выдали орден на арест беглеца за преступления, включая убийство, сговор с целью совершения преступления, а также изготовление, оборот и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.