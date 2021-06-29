"Похоже на ошибку". Минобороны сделало заявление о потере секретных документов

Инцидент с попаданием в свободный доступ секретных военных документов, где среди прочего говорилось о проходе эсминца HMS Defender у побережья Крыма и стратегию британской армии в Афганистане, начало расследовать правительство Великой Британии.

Об этом пишет ВВС.

По данным издания, в понедельник заместитель британского министра обороны Джереми Куин сделал заявление перед депутатами парламента относительно вероятного виновника потери секретных документов ведомства.

"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Он сам и сообщил об этом. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования. Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком. Мне жаль, что произошел такой инцидент. Его будут расследовать самым тщательным образом", - заявил Куин в Палате общин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море

Он признал, что на части документов является гриф Secret UK Eyes Only (секретно, только для прочтения британскими сотрудниками. - Gazeta.ua).

По словам чиновника, пакет документов вернули правительству и теперь проводится тщательное расследование. Выяснят, все ли потерянные бумаги вернули, а также изучат обстоятельства, при которых опубликовали содержание документов, и реакцию властей на инцидент.

Кроме того, пересмотрят и общий порядок обращения с секретными данными.

В воскресенье, 27 июня, BBC сообщила, что один из жителей графства Кент нашел на автобусной остановке пачку влажных от дождя секретных бумаг. Он передал свою находку BBC, журналисты которой частично рассказали об их содержании. В одном пакете документов обсуждается, в частности, вероятная реакция России на проход эсминца через воды у побережья Крыма. Это место Россия считает своими территориальными водами, что не признают большинство государств мира и считают эти воды украинскими. Другая часть документов содержит обсуждение плана возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.