Похороны на автомобилях - придумали оригинальный формат в обход карантинных мер

Похороны Drive - как прощаться с покойником на карантине. Фото: Reuters

В Нидерландах придумали новый вариант похорон в условиях карантина. Местные власти установили максимальное количество 30 человек, которые могут присутствовать.

В Нью-Веннеп нашли решение - "Похороны Drive". Так, люди могут попрощаться с умершим, не выходя из машины. Об этом сообщает NOS.

Для прощальной церемонии отводится специальное помещение, куда можно заехать машиной, не нарушая карантинных мер. Всего в похоронах могут принять участие около 20 автомобилей. Присутствующие могут настроить радио на определенную частоту и слушать церемонию прощания. Также в помещении должны быть установлены экраны, транслирующие весь процесс.

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В Украине из-за пандемии коронавируса людям запрещено в поминальные дни посещать кладбище, кроме случаев осуществления погребения умершего.