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суббота, 13 июля 2019 12:31

Погибли министр и журналисты: террорист - смертник взорвал себя

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Погибли министр и журналисты: террорист - смертник взорвал себя
Из-за террористического акта в Сомали погибли журналисты и министр. Фото: Укринформ

В результате нападения исламистской группой "Аш-Шабаб" на отель в Сомали погибли журналисты и министр.

Происшествие произошло в отеле Asasey в городе Кисмайо, где власть и журналисты обсуждали предстоящие выборы.

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Террорист-смертник взорвал себя в машине. После этого группа вооруженных расстреляли людей в отеле. Убили экс-министра местной администрации и журналистов - Мохаммеда Омара Сахала, корреспондента SBC TV с Кисмайо и Ходан Налейе, канадскую сомалийку. Ее муж Фарид тоже погиб.

Убито, по меньшей мере, семь человек.


Боевики атаковать, если украинские строители возьмутся восстанавливать мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской. Террористы воспримут это как агрессию и нарушения условий разведения. 26 июня Вооруженные силы Украины и боевики отвели позиции от линии соприкосновения перед мостом. Расстояние между сторонами теперь 2 км. Полуразрушенный мост через реку - единственная возможность попасть из оккупированной Луганщины к подконтрольной украинскому правительству территории.

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