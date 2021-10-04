Погиб с женой и сыном: пилотом упавшего в Италии самолета был миллиардер

Пилотом частного самолета, который врезался в здание на окраине Милана, был румынский бизнесмен и миллиардер 68-летний Дан Петреску.
Он погиб вместе со своей женой и сыном, пишет BBC.
В результате крушения загорелся офисный блок и несколько припаркованных автомобилей.
Самолет упал на пустующее здание, в которой шел ремонт.
Поэтому о пострадавших на земле не сообщается.
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3 октября на окраине Милана небольшой частный самолет врезался в двухэтажное здание. Судно вылетело из аэропорта Милана и направлялось на остров Сардиния. На борту находились двое пилотов, пятеро взрослых и ребенок. Погибли все. Среди пассажиров самолета были граждане Франции и Германии. Продолжается процесс идентификации погибших.
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