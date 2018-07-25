Поезд протащил женщину по перрону

Вагон зажал сари женщины и протянул ее по перрону

На перроне станции в индийском штате Магарашта двери поезда зажали сари местной женщины. После этого ее протянуло по перрону.

Пострадавшую попытался спасти милиционер на вокзале, сообщает Daily Mail.

На опубликованном видео с камеры наблюдения видно, что женщина стоит спиной к вагону. В это время в дверь попадает ее сари. Женщина понимает, что происходит, но не может спастись. Ее тянет по перрону, в это время подбегает местный милиционер. Он не может извлечь женщину, пока она не освобождается от части одежды.

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Полицейский получил незначительные травмы, и получил медицинскую помощь по первой помощи. Состояние женщины стабильное, она находится в больнице.

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