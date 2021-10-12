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вторник, 12 октября 2021 10:02

Подводный объект, с которым столкнулась атомная лодка США, может принадлежать КНР

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Подводный объект, с которым столкнулась атомная лодка США, может принадлежать КНР
Глубина в районе острова составляет приблизительно 300 м. Фото: CNN

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut (SSN-22), которая 2 октября получила повреждение в Южно-Китайском море, могла столкнуться в международных водах с неизвестным китайским подводным объектом, созданным для противодействия силам противника.

Спутник 3 октября зафиксировал USS Connecticut в надводном положении примерно в 77 км от острова Юнсин, пишет гонконгский новостной сайт iNews. С 1974 года его контролируют китайцы, там расположены военный аэродром КНР и база для подводных лодок.

"SSN-22, вероятно, приблизился к острову для разведки и столкнулся с китайским подводным искусственным объектом", - говорится в сообщении.

Силы США хорошо изучили море, что делает столкновение с подводным рельефом маловероятным. В то же время глубина в районе острова составляет приблизительно 300 м.

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8 октября стало известно, что американская атомная подводная лодка столкнулась с неизвестным объектом, из-за чего 11 моряков получили ранения средней и легкой тяжести. Лодке пришлось возвращаться на остров Гуам для ремонта. Ядерная двигательная установка USS Connecticut не пострадала.

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