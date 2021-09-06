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вторник, 07 сентября 2021 08:06

Подстрелили известного хип-хоп исполнителя

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Подстрелили известного хип-хоп исполнителя
Новость о стрельбе в Тупака Шакура / Getty Images

7 сентября 1996-го в Лас-Вегасе подстрелили хип-хоп исполнителя Тупака Шакура. После посещения боксерского поединка, он ехал в BMW с основательницей звукозаписывательной студии Death Row Records Марион Найт, когда подъехал белый седан Cadillac и с него выстрелили по машине Шакура. Найт получила ранения, Шакур несколько пуль. Через пять дней он скончался в больнице.

Хотя убийцу Шакура так и не нашли, некоторые считают, что это сделал член банды Орландо Андерсон. Дело так и не раскрыли, потому что Андерсона застрелили в мае 1998 года в перестрелке у автомойки в Лос-Анджелесе.

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Перед стрельбой в Лас-Вегасе Шакур участвовал в череде жестоких столкновений. В 1993 году он был признан виновным в нападении и избиении продюсера музыкального видео. В том же году водитель лимузина заявил, что Шакур жестоко избил его. В 1995 году Шакура судили за сексуальное насилие над молодой женщиной в гостиничном номере. Тогда в него выстрелили пять раз во время попытки ограбления звукозаписывающей студии в Нью-Йорке. Позже его снова судили за сексуальное насилие. В 1996 году его отправили в тюрьму за нарушение условий испытательного срока и невыполнение предписанных им общественных работ.

Перед смертью Шакур также фигурировал в нескольких гражданских исках. Когда Рональд Рэй Ховард застрелил солдата в штате Техас после прослушивания песен Шакура в 1993 году, вдова солдата подала иск против Шакура за изготовление и распространение музыки, которая спровоцировала "неминуемые беззакония". В октябре 1994 года двое 17-летних подростков застрелили полицейского, заявив, что их "взволновала" музыка Шакура.

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Дата
07
сентября

Подстрелили известного хип-хоп исполнителя

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