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среда, 29 июля 2020 04:18

Подсчитали убытки мирового туризма из-за Covid-19

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Подсчитали убытки мирового туризма из-за Covid-19
Мировой туризм потерял $320 млрд. Фото: REUTERS

Пандемия Covid-19 сильно повлияла на международный туризм.

Его убытки достигли 320 млрд американских долларов, а количество туристов сократилось на 300 млн человек, сообщает Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO).

Убытки в три раза больше, чем во время глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. Сократилось также количество туристических поездок за границу.

Так, в период с января по май 2020 года люди стали путешествовать в другие страны на 56% реже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Меньше всего поездок совершили в мае - на 98% меньше, чем в этом же месяце 2019 года.

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В то же время наблюдается осторожное изменение тенденции к путешествиям. Особенно в Северном полушарии, а также после открытия границ Шенгенской зоны с 1 июля для граждан стран ЕС и людей с видом на жительство в них.

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленные данные по количеству активных случаев коронавируса за рубежом, согласно которым некоторые открыты для украинских туристов страны, такие как Албания и Болгария, отошли к "красной зоны".

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