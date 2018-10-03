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среда, 03 октября 2018 21:26

Подозреваемый в отравлении Скрипалей причастен к резонансному убийству в Турции

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Подозреваемый в отравлении Скрипалей причастен к резонансному убийству в Турции
Турецкие СМИ узнали в Чепиге киллера, который в Стамбуле убил чеченского полевого командира. Фото: DW

Турецкие СМИ узнали в подозреваемом в отравлении Скрипалей полковнике ГРУ РФ Анатолию Чепиге убийцу чеченского полевого командира Абдулвахида Едельгириева.

Соответствующее убийство произошло в Стамбуле в 2015 году. Чепига был одним из нескольких киллеров под именем Андрей Шолхов. Об этом сообщает турецкое информагентство Haber Turk.

При этом некоторые несоответствия в чертах лица киллера на имеющихся фото другое издание объясняет пластически операцией.

"После окончания дипломатической академии и нескольких командировок в Чечню, Чепига в приложение к диплому, скорее всего, получил и свое главное направление места дислокации, где будет задействован его опыт и это, прежде всего, страны Азии и Востока, а к нему и ... соответствующую внешность путем пластической операции ", - говорится в материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Охранник Януковича хочет дать показания про подозреваемого в отравлении Скрипалей

Ранее стало известно, что полковник ГРУ Анатолий Чепига-Боширов помогал Януковичу бежать из Украины. В частности Чепига руководил операцией бегства бывшего президента в Россию.

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