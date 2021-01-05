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вторник, 05 января 2021 18:26

Под завалами обнаружили живую собаку

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Под завалами обнаружили живую собаку
В Норвегии под завалами ищут людей. Фото: Reuters

В Норвегии спасатели на месте оползня нашли живого пса.

Это дает надежду найти других пропавших людей, сообщает ABC News.

Собака просидела в воздушном кармане на месте разрушенного дома.

"Это для нас радость, и дает мотивацию еще усерднее работать дальше", - сказал спасатель Горан Сиверсен.

Спасатели обследует территорию возле разрушенного дома. В поисках используют служебных собак.

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Полиция сообщила, что ищут 3 пропавших. Пока что нашли и идентифицировали 7 погибших. Среди них 2-летняя девочка и ее отец.

В Норвегии спасатели нашли 5 тел в деревне близ столицы страны Осло, пострадавшей от оползня. Еще 5 человек считаются пропавшими без вести.

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