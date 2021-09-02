Под резиденцией британского премьера протестовали топлесс

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Группа активистов в Лондоне протестовала под резиденцией британского премьера против использования ископаемого топлива. Среди них студентка 31-летняя Лаура Амхерст. Она надеется, что демонстрация груди привлечет больше внимание к климатическому кризису в мире.

Группа требовала прекратить финансирование британским правительством добычи ископаемого топлива. Студентка-политолог Амхерст раньше уже попадала в объективы, когда протестовала топлесс. Об этом пишет Mirror.

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"Я делаю это для привлечения внимания к климатическому кризису, с которым сталкивается планета. Протесты топлесс придают акции приятную энергию. Многие поздравляли меня с этим, особенно женщины. Мне не платят. Я делаю это не для привлечения к себе внимания, а чтобы спасти планету", - говорит Лора.

Модель Instagram шокировала подписчиков. Она разделась топлесс и ездила так на авто по улицам бразильского города. 33-летняя Крис Галера решила раздеться в компании подруг в поддержку движения "Освободи соски". На крыше машины Крис и подруги сняли блузки и так ездили по улицам.