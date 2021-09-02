 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1098
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 441
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 216
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2286
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1746
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9046
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2682
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 990
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
5 Просмотров: 405
Фото
Все фото
4
4
4
7
6
Под резиденцией британского премьера протестовали топлесс
Под резиденцией британского премьера протестовали топлесс
Миллионеры не могут &quot;выкурить&quot; бездомного, поселившегося напротив
Миллионеры не могут "выкурить" бездомного, поселившегося напротив
Фонтаны воды в метро, затопленные авто и паника: Ида добралась до Нью-Йорка
Фонтаны воды в метро, затопленные авто и паника: Ида добралась до Нью-Йорка
В Испании улицы затопило за считанные минуты, молния ударила 9 тыс. раз
В Испании улицы затопило за считанные минуты, молния ударила 9 тыс. раз
Мужчина 40 лет строил дом из мусора
Мужчина 40 лет строил дом из мусора
Видео
Все видео
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
На Кипре россиянка залезла в саркофаг с мощами и застряла
На Кипре россиянка залезла в саркофаг с мощами и застряла
Боевики "Талибана" привязали мужчину к вертолету и поднялись в воздух
Боевики "Талибана" привязали мужчину к вертолету и поднялись в воздух
Напуганные россияне пытались закопать археологов: боялись, что им установят вышки 5G
Напуганные россияне пытались закопать археологов: боялись, что им установят вышки 5G
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
Военные самолеты США на экстремально низкой высоте пролетели над Киевом
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 342
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 927
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1926
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1062
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 882
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 14:37

Под резиденцией британского премьера протестовали топлесс
4

  Комментировать

Студентка говорит, что делает это, чтобы привлечь внимание к борьбе с ископаемым топливом
Фото: SOPA Images
Студентка говорит, что делает это, чтобы привлечь внимание к борьбе с ископаемым топливом
Студентка говорит, что делает это, чтобы привлечь внимание к борьбе с ископаемым топливом
Студентка говорит, что делает это, чтобы привлечь внимание к борьбе с ископаемым топливом

Группа активистов в Лондоне протестовала под резиденцией британского премьера против использования ископаемого топлива. Среди них студентка 31-летняя Лаура Амхерст. Она надеется, что демонстрация груди привлечет больше внимание к климатическому кризису в мире.

Группа требовала прекратить финансирование британским правительством добычи ископаемого топлива. Студентка-политолог Амхерст раньше уже попадала в объективы, когда протестовала топлесс. Об этом пишет Mirror.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британская модель изгибалась на лестнице топлесс

"Я делаю это для привлечения внимания к климатическому кризису, с которым сталкивается планета. Протесты топлесс придают акции приятную энергию. Многие поздравляли меня с этим, особенно женщины. Мне не платят. Я делаю это не для привлечения к себе внимания, а чтобы спасти планету", - говорит Лора.

Модель Instagram шокировала подписчиков. Она разделась топлесс и ездила так на авто по улицам бразильского города. 33-летняя Крис Галера решила раздеться в компании подруг в поддержку движения "Освободи соски". На крыше машины Крис и подруги сняли блузки и так ездили по улицам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под резиденцией британского премьера протестовали топлесс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 19171
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9028
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 8667
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8245
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 5337
Мир
У Путина открещиваются от встречи с Зеленским: придумали условия
У Путина открещиваются от встречи с Зеленским: придумали условия Просмотров: 162
ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко
ЕС начал работу над пятым пакетом санкций против режима Лукашенко Просмотров: 45
Миллионеры не могут "выкурить" бездомного, поселившегося напротив
Миллионеры не могут "выкурить" бездомного, поселившегося напротив
4
 Просмотров: 1179
Твердые частицы в Covid-вакцине Moderna оказались нержавеющей сталью: как они туда попали
Твердые частицы в Covid-вакцине Moderna оказались нержавеющей сталью: как они туда попали Просмотров: 351
Из-за редкостного заболевания новорождённая выглядит старой
Из-за редкостного заболевания новорождённая выглядит старой Просмотров: 432
Больше всего комментируют
5
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
Голосов: 284
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) четыре
  • 2) два
  • 3) одно
Просмотреть