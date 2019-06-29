Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео

Дожди затопили подъезд к московскому аэропорту Шереметьево. Фото: соцсети

В России из-за дождей затопило подъезд к московскому аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на официальной странице "ВКонтакте".

"Вчера, 28 июня, в связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о дороге на съезде с Лобненская шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

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Пассажирам посоветовали воспользоваться аэроэкспрессами, чтобы добраться до аэропорта. Также пассажиров подвозят на газелях.

Российские СМИ сообщают, что причина затопления дорог - длительный ремонт и неработающие водостоки.

Дожди затопили подъезд к московскому аэропорту Шереметьево. Фото: соцсети

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