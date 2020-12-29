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вторник, 29 декабря 2020 18:19

Почти в 10 раз больше жителей переболели Covid-19, чем считали раньше

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Почти в 10 раз больше жителей переболели Covid-19, чем считали раньше
Люди смотрят 3D-рекламу на площади в Ухане 17 декабря 2020-го / Getty Images

Почти полмиллиона жителей китайского Уханя, где впервые обнаружили коронавирус, видимо, были инфицированы Covid-19.

Это почти в 10 раз превышает официальную количество подтвержденных случаев в этом городе на 11 млн жителей, говорится в исследовании Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Об этом пишет CNN.

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Исследователи обнаружили, что уровень распространенности антител к Covid-19 среди жителей Ухане - 4,43%. По данным муниципальной комиссии здравоохранения мегаполиса, в городе зарегистрировали 50,3 тыс. подтвержденных случая заболевания.

Исследование показало, что уровень распространенности антител за пределами Ухане значительно ниже. В других городах той же провинции Хубэй - 0,44%.

Исследование указывает на проблему занижения данных об инфицировании уханьцев в разгар пандемии - отчасти из-за хаоса того времени и неспособности учесть бессимптомные случаи в подсчете подтвержденных.

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