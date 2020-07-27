Почти половина британцев уверена, что Россия вмешивалась в выборы и Brexit

Россия вмешивалась в Brexit - британцы. Фото: Минфин

Почти половина избирателей Великобритании (49%) уверены, что Москва вмешалась в ход референдума за выход страны из ЕС 2016 года. Противоположного мнения придерживаются 23% респондентов.

Результаты опроса были обнародованы после публикации парламентским комитетом по разведке и безопасности отчета о возможном вмешательстве РФ в демократические процессы в Великобритании. Комитет установил, что правительство не пытался расследовать возможное вмешательство Москвы в референдуме. В нем говорилось, что Великобритания "сильно недооценила" русскую угрозу, пишет The Guardian.

По данным опроса, 40% респондентов уверены, что Москва также вмешивалась в референдум 2014 о независимости Шотландии, 28% придерживаются противоположного мнения.

Также 47% респондентов уверены, что РФ вмешивалась в последние всеобщие парламентские выборы в Великобритании 2019 года, 24% сомневаются в этом.

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Великобритания вышла из ЕС в ночь на 1 февраля этого года. Согласно условиям соглашения о выходе, британская сторона будет придерживаться европейского законодательства и международных обязательств в рамках ЕС до завершения переходного периода, заканчивающегося 31 декабря 2020.