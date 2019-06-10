Почти 2 тысячи голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве

Фото: dailymail

В Ирландии около 2 тыс. голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве ради борьбы с раком.

К акции присоединились женщины разного возраста. Те, кто победил болезнь, и те, которые все еще борются с опухолью, пишет Daily Mail.

Благодаря взносам участников удалось собрать более 700 тыс. евро на лечение больных раком.

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Диетолог Елена Кален рассказала, как употребление большого количества сахара может негативно повлиять на самочувствие и внешность и вызвать рак. Женщина поделилась почему необходимо уменьшить количество сахара в рационе.