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понедельник, 10 июня 2019 16:44

Почти 2 тысячи голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве
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Две тысячи голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве ради борьбы с раком.
Фото: dailymail
Две тысячи голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве ради борьбы с раком.
Две тысячи голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве ради борьбы с раком.
Две тысячи голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве ради борьбы с раком.
Две тысячи голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве ради борьбы с раком.

В Ирландии около 2 тыс. голых женщин приняли участие в благотворительном заплыве ради борьбы с раком.

К акции присоединились женщины разного возраста. Те, кто победил болезнь, и те, которые все еще борются с опухолью, пишет Daily Mail.

Благодаря взносам участников удалось собрать более 700 тыс. евро на лечение больных раком.

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Диетолог Елена Кален рассказала, как употребление большого количества сахара может негативно повлиять на самочувствие и внешность и вызвать рак. Женщина поделилась почему необходимо уменьшить количество сахара в рационе.

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Дата
10
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