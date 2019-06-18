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Почти 10 млрд: в ОНН рассказали, что будет с населением Земли к 2050-му

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Почти 10 млрд: в ОНН рассказали, что будет с населением Земли к 2050-му
К 2050 население планеты увеличится в 1,5 раза. Фото: Радіо Свобода.

К 2050-му на Земле будет жить примерно 9 млрд 700 млн человек.

Но темпы роста населения значительно снизятся, многие государства будут иметь проблему старения населения. Индия обгонит по численности населения Китай и станет самой населенной страной в мире, передает Радио Свобода.

Опираясь на данные доклада ООН, к началу ХХII века рост населения практически прекратится. Резкое снижение темпов роста состоится в период с 2050 до 2100 годов. Тогда общий прирост населения на планете составит всего лишь 1,3 млрд людей.

Население Индии превысит численность населения Китая в 2027-м. А численность населения Африки к югу от Сахары удвоится. Наибольший рост населения прогнозируется в девяти странах - Индии, Нигерии и Пакистане, за которыми следуют Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США.

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В отчете ООН, сообщают - рост в этих странах будет происходить на фоне замедления глобального уровня рождаемости. В 1990 году на одну мать приходилось в среднем 3,2 ребенка. К 2019 - му этот показатель снизился до 2,5, а к 2050-му прогнозируют снижение до 2,2 ребенка.

К 2050-му каждый шестой человек на Земле будет старше 65 лет. Для сравнения, в 2018-м старше 65 лет была всего одна из 11. К 2050-му четверть населения Европы и Северной Америки будет старше 65 лет. Ожидается, что это приведет к значительному повышению государственных расходов на социальное обеспечение, пенсии и здравоохранение.

С начала года лесохозяйственные предприятия, относящиеся к сфере управления Гослесагентства Украины, воссоздали леса на площади 35 852 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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июня

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