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понедельник, 16 сентября 2019 10:58

Почему Google посвятил дудл: интересные факты о Би Би Кинге

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Почему Google посвятил дудл: интересные факты о Би Би Кинге
Гугл посвятили дудл блюзовым гитаристам и вокалисту Би Би Кингу. Фото: lenta

Гугл посвятили дудл блюзовым гитаристам и вокалисту Би Би Кингу в честь его 94 Дня рождения.

Его творчество повлияло на всех последователей "електрогитарного блюза", пишет 24tv.

Кинг давал по 250-300 концертов в год после 70 лет.

Дудл создали художник Стив Спенсер и аниматор Найл Лавандерос. Художники создали видеоряд о жизни и творчестве исполнителя.

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Кинг стал первым блюзовым исполнителем, который получил 15 Грэмми и попал в зал славы рок-н-ролла.

Исполнитель был очень привязан к своей любимой гитаре. Однажды забежал в горящий клуб, чтобы спасти инструмент.

Пожар устроили двое мужчин, которые ссорились из-за женщины Люсиль. С тех пор Кинг называет свою гитару Люсиль.

Компания Google посвятила дудл датском микробиологу Гансу Кристиану Граму.

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