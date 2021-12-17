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пятница, 17 декабря 2021 06:49

По Украине сегодня, 17 декабря, будет мокрый снег с дождем

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По Украине сегодня, 17 декабря, будет мокрый снег с дождем
Погода по Украине 17 декабря / "Укргидрометцентр"

Сегодня, 17 декабря, почти по всей Украине ожидается мокрый снег с дождем.

Температура будет колебаться в пределах 0+2⁰С, на дорогах гололедица. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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В западных областях температура будет колебаться от 0 до +5 ⁰С, ночью 0+3 ⁰С. В течение суток будет идти дождь с мокрым снегом.

На севере днем ​​и ночью будет 0+2⁰С. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем.

В восточных областях в течение суток температура будет колебаться от -1°С до +1°С. Ожидается мокрый снег, а в Харьковской области – с дождем.

На юге температура будет +2 ⁰С +4 ⁰С днем, а ночью 0+2 ⁰С. Днем без существенных осадков, но ночью мокрый снег с дождем охватит Херсонскую область.

В центральных областях днем ​​и ночью температура воздуха будет в пределах 0+2⁰С. Мокрый снег с дождем прогнозируется в течение суток.

В Киеве днем ​​ожидается мокрый снег, который ночью будет сопровождаться дождем. Температура в течение суток +1⁰С +3⁰С.

17 декабря христиане вспоминают великомученицу Варвару. С этим днем ​​у предков также связано множество примет и традиций. В День Варвары к великомученице молятся, прежде всего, бездетные женщины. Считается, что праздники поможет забеременеть.

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