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вторник, 01 июня 2021 09:52

По стопам Лукашенко: в России на взлетной полосе развернули самолет, чтобы задержать оппозиционера

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По стопам Лукашенко: в России на взлетной полосе развернули самолет, чтобы задержать оппозиционера
Российского оппозиционера Андрея Пивоварова задержали в Санкт-Петербурге. Фото: pivovarov.openrussia.org

Бывшего лидера оппозиционного движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова задержали в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Для этого на взлетной полосе развернули самолет, на борту которого находился оппозиционер.

Об этом Пивоваров сообщил в Telegram-канале.

"Только что меня сняли с самолета в "Пулково". Летел отдохнуть, прошел таможню - никаких вопросов не было. Самолет уже прошел руления, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня", - написал оппозиционер.

По словам мужчины, его отвезли в управление ФСБ в Пулково. Впоследствии команда Пивоварова уточнила, что его сняли с международного рейса, поскольку, по данным ФСБ, он якобы находится в розыске.

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"Самолет, в котором был Андрей Пивоваров, развернули на взлетной полосе, чтобы снять его с международного рейса", - добавили его соратники.

Позже стало известно, что Пивоварова задержали из-за осуществления деятельности нежелательной организации. Ночью 31 мая на странице в Facebook оппозиционера появилось написанное от руки письмо, которое передал его адвокат.

"Пишу этот текст в здании СК, скоро начнется допрос. Судя по помпе, с которой меня задерживали, готовят что-то серьезное. В Пулково, как говорят, нагнали кучу Росгвардии, зачем? Когда можно было просто позвонить. Как говорится, дальше меня планируют везти на обыски, а затем на самолете в Краснодар", - написал Пивоваров.

Дело против оппозиционера возбудили 29 мая в Следственном комитете Краснодарского края, хотя организация "Открытая Россия" прекратила свою деятельность еще 27 мая. По закону, уголовное дело должно быть прекращено, если человек добровольно вышел из состава организации.

23 мая самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перехватить самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту был соучредитель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Блогера и его девушку Софию Сапегу арестовали.

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Дата
01
июня

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