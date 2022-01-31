По Объединенным Арабским Эмиратам выпустили ракету

Перед этим ОАЭ обстреляли неделю назад. Фото: Ateo Breaking

Сегодня, 31 января, Объединенные Арабские Эмираты перехватили баллистическую ракету, выпущенную утром йеменскими повстанцами-хуситами.

Об этом сообщает АР.

Это произошло во время визита в ОАЭ президента Израиля Ицхака Герцога. Он находится в стране с государственным визитом. В понедельник Герцог должен посетить всемирную выставку Expo 2020 в Дубае, на которую раньше угрожали нападать хуситы.

"Атака не привела к каким-либо потерям, поскольку остатки баллистической ракеты упали за пределами населенных пунктов", - говорится в сообщении. Пуск ракеты не повлиял и на авиаперевозки в стране.

Министерство обороны Эмиратов опубликовало черно-белые кадры, которые, по его словам, показывают уничтожение пусковой установки баллистических ракет в йеменской провинции Аль-Джауф спустя примерно 30 минут после нападения.

После этого Ateo Breaking в Telegramm сообщил, что в Абу-Даби и Дубаи сообщали о взрывах. Людей эвакуировали из торговых центров. На фоне этого израильская разведка призвала президента срочно покинуть страну.

В ночь на 24 января столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби обстреляли ракетами. Местные жители слышали четыре громких взрыва и звуки сирен. Впоследствии стало известно, что над Абу-Даби закрыли воздушное пространство для самолетов. Вскоре хуситы обратились к правительству ОАЭ с предупреждением. Они заявили, что могут напасть на Бурдж-Халифу и опубликовали провокационную картинку.