Плутон может снова стать планетой

Фото: Nasa

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн выступил за возвращение Плутона статуса планеты.

"Я здесь, чтобы сказать вам, что как руководитель NASA я верю, что Плутон - это планета", - сказал он на Международном аэронавтическое конгрессе.

Астрономы давно не могли найти единодушия в том, какие именно небесные тела можно считать планетами. Когда американский астроном Клайд Томбо открыл Плутон в 1930 году, его назвали планетой, так как он не был похож на другие небесные тела, известные в то время.

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Но потом критерии к планетам усилились. Решили, что планетой может считаться тело, которое находится на орбите Солнца и имеет достаточные размеры, чтобы благодаря самогравитации сохранять сферическую форму, а также располагаться на отдельной орбите вокруг Солнца, где нет посторонних тел.

Острые дискуссии о статусе Плутона начались после того, как в 2005-м астроном Майкл Браун открыл Эриды - небесное тело примерно таких же размеров, как Плутон.

Перед астрономами встал выбор - признать Эриды и ряд подобных ей небесных тел планетами или забрать у Плутона статус планеты и признать его планетой-карликом.

После долгих споров Международный астрономический союз в 2006 году забрал звание планеты у Плутона.

Участники миссии NASA New Horizons опубликовали качественный снимок обратной стороны Плутона.

Эта часть планеты осталась практически "невидимым" для космического аппарата, который прошел карликовую планету в июле 2015 года.