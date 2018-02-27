Площадь Немцова открыли в Вашингтоне

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 2610
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 495
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2520
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 10899
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 909
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3348
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1620
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
Просмотров: 675
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Просмотров: 8118
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Просмотров: 2592
Фото
Все фото
11
17
10
5
11
Большая грудь принесла мужчине колоссальный успех
Большая грудь принесла мужчине колоссальный успех
Показали уникальную тюрьму для агрессивных белых медведей
Показали уникальную тюрьму для агрессивных белых медведей
В Польше электричка раздавила авто с 4 украинцами
В Польше электричка раздавила авто с 4 украинцами
В церкви будут бить в колокол со свастикой и Гитлером
В церкви будут бить в колокол со свастикой и Гитлером
Аналитики Instagram признали украинскую модель новой social-королевой
Аналитики Instagram признали украинскую модель новой social-королевой
Видео
Все видео
Скандальная Настя Рыбка попросила помощи у американских спецслужб
Скандальная Настя Рыбка попросила помощи у американских спецслужб
Умер в день рождения: музыкант случайно снял свое убийство на видео
Умер в день рождения: музыкант случайно снял свое убийство на видео
Появилось видео масштабного пожара в Тбилиси
Появилось видео масштабного пожара в Тбилиси
Российские военные перевернули самоходную артиллерийскую установку - видео
Российские военные перевернули самоходную артиллерийскую установку - видео
Выборы в России: полицейские пишут на заборах фамилию "Путин"
Выборы в России: полицейские пишут на заборах фамилию "Путин"
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1593
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5076
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5418
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4284
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 1449
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
вторник, 27 февраля 2018 22:30

Площадь Немцова открыли в Вашингтоне

  Комментировать
Площадь Немцова открыли в Вашингтоне
В столице США назвали площадь в честь убитого российского оппозиционера. Фото: "Голос Америки"

В столице США Вашингтоне назвали площадь в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

Инициативу переименования в прошлом году выдвинул сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио. Городской совет ее поддержала, сообщает "Голос Америки".

В честь Немцова назвали часть Висконсин-авеню.

В церемонии наименования площади приняли участие дочь убитого политика Жанна Немцова, его соратник, заместитель председателя движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза, а также Марко Рубио, Сопредседатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер и другие официальные лица США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я не боюсь" - в России проходят акции памяти оппозиционера Бориса Немцова - фото

"Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас тронут", - прокомментировал переименование председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Соединенные Штаты призывают Россию соблюдать основные права и свободы граждан и обеспечить наказание всех причастных к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Гезер Науерт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В Госдепе США Путину напомнили о Немцова
В Госдепе США Путину напомнили о Немцова 1 Просмотров: 324
"Я не боюсь" - в России проходят акции памяти оппозиционера Бориса Немцова - фото
"Я не боюсь" - в России проходят акции памяти оппозиционера Бориса Немцова - фото Просмотров: 1287
Сейчас вы читаете новость «Площадь Немцова открыли в Вашингтоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Деревянный щит с Майдана подарили полтавскому музею

Христофор Колумб запугал индейцев лунным затмением

Самое читаемое
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
12
 1 Просмотров: 128269
Полякова, Monatik, Козловский - экс-&quot;регионал&quot; отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
Полякова, Monatik, Козловский - экс-"регионал" отгулял свадьбу стоимостью квартиры в Киеве
25
 1 Просмотров: 72013
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
9
 1 Просмотров: 68475
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
10
 Просмотров: 51898
Показали уникальные кадры жизни &quot;морских цыган&quot;
Показали уникальные кадры жизни "морских цыган"
14
 Просмотров: 43331
Мир
Рассказали, что Путин сделает ради повышения явки
Рассказали, что Путин сделает ради повышения явки Просмотров: 9
Большая грудь принесла мужчине колоссальный успех
Большая грудь принесла мужчине колоссальный успех
11
 Просмотров: 3052
Показали уникальную тюрьму для агрессивных белых медведей
Показали уникальную тюрьму для агрессивных белых медведей
17
 Просмотров: 585
На Землю из космоса вернулись три космонавта
На Землю из космоса вернулись три космонавта 1 Просмотров: 999
В Польше электричка раздавила авто с 4 украинцами
В Польше электричка раздавила авто с 4 украинцами
10
 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
60
Минфин США: Против РФ через 30 дней введут новые санкции
28
Выборы в России: полицейские пишут на заборах фамилию "Путин"
18
"На русском общаются только Одесская, Харьковская области и Донбасс"
15
Пушечное мясо: в частной армии "Вагнера" служит группа украинцев
8
В Украине похоронили 4 тысячи погибших бойцов АТО
Голосов: 220
Голосование Сколько времени продержится Александр Хацкевич на должности главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) будет уволен после первого матча против "Лацио"
  • 2) будет уволен по окончании cезона
  • 3) Хацкевич всё исправит и будет работать долгое время
Просмотреть