Площадь Немцова открыли в Вашингтоне

В столице США назвали площадь в честь убитого российского оппозиционера. Фото: "Голос Америки"

В столице США Вашингтоне назвали площадь в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

Инициативу переименования в прошлом году выдвинул сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио. Городской совет ее поддержала, сообщает "Голос Америки".

В честь Немцова назвали часть Висконсин-авеню.

В церемонии наименования площади приняли участие дочь убитого политика Жанна Немцова, его соратник, заместитель председателя движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза, а также Марко Рубио, Сопредседатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Уикер и другие официальные лица США.

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"Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас тронут", - прокомментировал переименование председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Соединенные Штаты призывают Россию соблюдать основные права и свободы граждан и обеспечить наказание всех причастных к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Гезер Науерт.