Пленники провели 444 дня в плену

Встреча освобожденных пленников на американской базе, 27 января 1981-го / Wikipedia

20 января 1981-го, 40 лет назад, через несколько минут после инаугурации президента США Рональда Рейгана, освободили 52-х американских пленников, которые сидели в посольстве Америки в Тегеране. Это положило конец 444-дневному кризису с заложниками в Иране.

4 ноября 1979-го воинственные иранские студенты, возмущенные тем, что правительство США разрешило свергнутому иранскому шаху приехать в Нью-Йорк на лечение, захватили посольство США в Тегеране.

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Политический и религиозный лидер Ирана аятолла Хомейни взял на себя ответственность за инцидент. Он отклонил все призывы освободить пленников в посольстве даже после того, как Совет Безопасности ООН единогласно потребовал этого.

Через 2 недели после штурма аятолла начал освобождать пленников, которые не являются гражданами США, а также женщин и представителей американских национальных меньшинств. Он объяснял действия тем, что эти группы, угнетенные правительством Америки. Остальные 52 пленники оставались в заложниках аятоллы в течение следующих 14 месяцев.

Президент США Джимми Картер не смог разрешить кризис дипломатическим путем. 24 апреля 1980 года он приказал провести спасательную операцию, которая завершилась провалом - 8 американских военных убили, а заложников не спасли.

Через 3 месяца бывший шах умер от рака в Египте, но кризис продолжился. В ноябре 1980-го демократ Картер проиграл президентские выборы республиканцу Рональду Рейгану. Вскоре после этого с помощью алжирских посредников начались успешные переговоры между США и Ираном. В день инаугурации Рейгана Штаты разморозили замороженные иранские активы на сумму почти $8 млрд, а заложников освободили после 444 дней плена. На следующий день Джимми Картер вылетел в Западную Германию, чтобы поздравить американцев, которые возвращались домой.