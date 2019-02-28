Племянник Киселева идет за решетку за войну на Донбассе

Киселев частично признал вину, но утверждает, что никого не убивал. ФОТО: RTVI

Мюнхенский земельный суд приговорил Сергея Киселева к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Мужчина осужден за подготовку к участию в войне на Донбассе на стороне боевиков так называемой ДНР, передает Deutsche Welle.

Он является племянником российского пропагандиста-телеведущего "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

По версии следствия, в августе 2014 года Сергей Киселев прошел боевую подготовку в лагере под Петербургом и учился обращаться с автоматом и пистолетом. В суде отметили, что доказать это не удалось. При вынесении приговора с Сергея сняли обвинения в нарушении закона о контроле над оружием.

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Дело против Сергея завели после интервью Дмитрия Киселева Юрию Дудю весной 2016 года. Он утверждал, что племянник непосредственно воевал за сепаратистов из сентября по декабрь 2014 года, был заместителем командира взвода и награжден медалью ДНР. После этого, по словам Киселева, Сергей ушел в монахи. В 2018-м полиция получила европейский ордер на его арест. Сергея задержали в Болгарии и экстрадировали в Германию. Он частично признал вину.