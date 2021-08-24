Племя команчей открыло пункт вакцинации в казино

В штате Оклахома открыли пункт вакцинации в казино. Фото: newschannel6now.com

В штате Оклахома открыли пункт вакцинации от Covid-19 в казино.

Получить прививку вакциной компании Pfizer можно в заведении Comanche Nation Casino, сообщает newschannel6now.com.

Компания Comanche Nation Entertainment принадлежит племени команчей. Оно имеет лицензию на организацию казино.

Желающих будут вакцинировать в административном здании казино в среду 25 августа с 10:00 до 14:00.

Пункт вакцинации сможет принимать людей старше 12 лет. Те, кто не достиг 18 лет должны прийти с родителями или опекунами.

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Для получения прививки необходимо предоставить удостоверение личности с фотографией.

Власти США, предупреждая, что эффективность вакцинации против Covid-19 со временем снижается, позволили ревакцинацию для всех американцев. Вакцинация третьей дозой будет сначала проводиться среди наиболее уязвимых слоев населения, включая медработников, жителей геронтологических центров и других лиц старшего возраста. Мы также будем вакцинировать жителей домов постоянного ухода.