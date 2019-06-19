Планетарный рекорд – 70 млн человек покинули дома

За последние 20 лет количество перемещенных лиц в мире удвоилось. Сейчас оно превышает население Таиланда Фото: Etcetera Media

Более 70 млн беженцев по всему миру зарегистрировали в прошлом году.

На ежегодном докладе о глобальных тенденциях Агентства ООН по делам беженцев обнародовали такие данные, пишет Укринформ.

"По подсчетам, более 70 млн. человек были вынуждены покинуть свои дома в прошлом году", - говорится в сообщении.

ООН приводит количество беженцев - 70,8 млн. человек. Это новый рекорд количества беженцев и лиц, ищущих убежища. В конце 2017-го 68,5 млн человек по миру были вынужденно перемещены в результате насилия или преследования.

За последние 20 лет количество перемещенных лиц в мире удвоилось. Сейчас оно превышает население Таиланда.

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Увеличение объясняют частично растущим потоком беженцев из Эфиопии, вызванным межэтническим конфликтом, а также из Венесуэлы - на фоне экономического коллапса, который привел к недостатку основных продуктов и лекарств в стране.

Любомир Винник более 40 лет назад уехал в Польшу, затем - в Швейцарию. Считает это решение ошибкой. "Мое детство было украинским, молодость - польской, зрелость - швейцарской. Так кто же я: космополит, отщепенец или европеец? Не знаю. Завидую людям, которые причастны к одному-единственному роду и культуре. Им легче. Каждая многогранность является преимущественно бременем", - говорит он.