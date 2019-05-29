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среда, 29 мая 2019 02:24

Пить вино и фотографироваться: французская компания ищет работника на работу мечты

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Пить вино и фотографироваться: французская компания ищет работника на работу мечты
Розовое вино пользуется большой популярностью именно в теплое время года. Фото: winery.com.ua

Французское шато разместило в сети оригинальное объявление.

"Предлагаем $10 000 за приезд в наш прекрасный замок во Франции", - написали они в заметке на странице в Instagram.

Правила розыгрыша такие: нужно подписаться на страницу шато и публиковать "убийственно прекрасные" фото на тему розового вина с тегом #roseallday - "розе целый день".

На сегодняшний день под тегом опубликовано 319 777 снимков.

Поиск идеальных кандидатов начнется в международный день розового вина 8 июня и завершится 2 сентября 2019 года. В объявлении ничего не говорится о том, что нужны специальные знания о том, как делают вино. Вероятно узнать подробности о создании вин на месте будет приятным бонусом к поездке.

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Porter du Rose 🥀 #Rose_All_Day Photo: @vdanil MD: @kseniia_lozhkina_

Публикация от KSENIIA LOZHKINA (@kseniia_lozhkina_)

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал запрет покупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Ранее такое постановление приняло правительство.

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