Пингвинов одели в костюмы Санты

В китайском городе Харбин в зоопарке работники переодели пингвинов в костюмы Санта Клаусов.
Ролик опубликовали на канале CCTV + в YouTube, передает ТСН. Отмечается, что это сделали для создания праздничной атмосферы.
Больше всего этому перевоплощению радовались дети. Они поиграли с маленькими копиями Санты.
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Посетители зоопарка Guishan Zoo в провинции Гуанхи на юге Китая были разочарованы. Вместо обещанных экзотических животных и птиц им показали домашних животных и надувных резиновых пингвинов. Некоторые из муляжей вздулись.
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