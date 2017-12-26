Пингвинов одели в костюмы Санты

Пингвинов переодели для создания праздничной атмосферы. Фото: Корреспондент.net

В китайском городе Харбин в зоопарке работники переодели пингвинов в костюмы Санта Клаусов.

Ролик опубликовали на канале CCTV + в YouTube, передает ТСН. Отмечается, что это сделали для создания праздничной атмосферы.

Больше всего этому перевоплощению радовались дети. Они поиграли с маленькими копиями Санты.

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Посетители зоопарка Guishan Zoo в провинции Гуанхи на юге Китая были разочарованы. Вместо обещанных экзотических животных и птиц им показали домашних животных и надувных резиновых пингвинов. Некоторые из муляжей вздулись.