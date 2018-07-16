Пила воду из радиатора - женщина неделю ждала спасателей после аварии

Анджела Эрнандес, 23 года, пила воду из радиатора своего внедорожника в течение 7 дней и благодаря этому выжила.
Ее автомобиль упал с прибрежной скалы в Калифорнии. Она прожила в одиночестве неделю, пока ее не нашли туристы, пишет Sky news.
Ее обнаружили туристы Чад и Челси Мур. Они увидели обломки ее внедорожника. Машина частично погрузилась в воду в районе большого Биг-Сура.
Эрнандес была при сознании. Она получила сотрясение мозга и травмировала плечо. Спасатели подняли ее на вершину скалы, а оттуда вертолетом доставили в больницу.
Анджела рассказала следователям, что она ехала по калифорнийскому шоссе, когда на встречу ей выбежало животное. Женщина резко повернула, чтобы избежать столкновения, и ее машина сорвалась с края скалы.
Осталась жива благодаря воде из радиатора своего джипа, рассказывают в Дорожном патруле.
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"В таких авариях убивает или падение, или океан. Анджеле повезло", - говорит представитель полиции округа Монтерей Джон Торнбург.
На пляже в городе Овидиу румынского уезда Констанца автомобиль въехал в группу отдыхающих. Пострадали 7 человек. Среди них 4 детей. Одна девочка - в коме.
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