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понедельник, 16 июля 2018 16:46

Пила воду из радиатора - женщина неделю ждала спасателей после аварии

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Анджела Эрнандес, 23 года, пила воду из радиатора своего внедорожника в течение 7 дней и благодаря этому выжила.

  Женщина пила воду из радиатора своей машины 7 дней после падения со скалы.
Женщина пила воду из радиатора своей машины 7 дней после падения со скалы.

Ее автомобиль упал с прибрежной скалы в Калифорнии. Она прожила в одиночестве неделю, пока ее не нашли туристы, пишет Sky news.

Последнее место ее пребывания зафиксировали камеры наблюдения на заправке за 80 км на север от места, где ее нашли.

Ее обнаружили туристы Чад и Челси Мур. Они увидели обломки ее внедорожника. Машина частично погрузилась в воду в районе большого Биг-Сура.

  Женщина пила воду из радиатора своей машины 7 дней после падения со скалы.
Женщина пила воду из радиатора своей машины 7 дней после падения со скалы.

Эрнандес была при сознании. Она получила сотрясение мозга и травмировала плечо. Спасатели подняли ее на вершину скалы, а оттуда вертолетом доставили в больницу.

Анджела рассказала следователям, что она ехала по калифорнийскому шоссе, когда на встречу ей выбежало животное. Женщина резко повернула, чтобы избежать столкновения, и ее машина сорвалась с края скалы.

  Женщина пила воду из радиатора своей машины 7 дней после падения со скалы.
Женщина пила воду из радиатора своей машины 7 дней после падения со скалы.

Осталась жива благодаря воде из радиатора своего джипа, рассказывают в Дорожном патруле.

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"В таких авариях убивает или падение, или океан. Анджеле повезло", - говорит представитель полиции округа Монтерей Джон Торнбург.

На пляже в городе Овидиу румынского уезда Констанца автомобиль въехал в группу отдыхающих. Пострадали 7 человек. Среди них 4 детей. Одна девочка - в коме.

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Дата
16
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