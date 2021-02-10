Пиццерия будет дарить клиентам вибраторы ко Дню святого Валентина

Пиццерия ввела интимную акцию для клиентов. Фото: freepik.com

Сеть пиццерий Hell Pizza в Новой Зеландии сделали коллаборацию с местным секс-шопом ATMS. За заказ пиццы в заведении будут дарить вибратор ко Дню святого Валентина.

Подробностями поделилось издание Newshub.

Пиццерия и секс-шоп будут дарить посетителям небольшие вибропули - популярные и недорогие игрушки для взрослых.

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"Учитывая то, что люди сейчас все больше времени проводят дома, цель нашей кампании - подарить веселый и беззаботный, но исключительно взрослый способ отпраздновать современно День любви", - сказали представители секс-шопа.

Раздать планируют 4 500 вибраторов. Получить такие подарки смогут только совершеннолетние клиенты.

В Индонезии изъяли и уничтожили сотни секс-игрушек, потому что на территории страны запрещена их продажа.