Пиццерия будет дарить клиентам вибраторы ко Дню святого Валентина

Сеть пиццерий Hell Pizza в Новой Зеландии сделали коллаборацию с местным секс-шопом ATMS. За заказ пиццы в заведении будут дарить вибратор ко Дню святого Валентина.
Подробностями поделилось издание Newshub.
Пиццерия и секс-шоп будут дарить посетителям небольшие вибропули - популярные и недорогие игрушки для взрослых.
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"Учитывая то, что люди сейчас все больше времени проводят дома, цель нашей кампании - подарить веселый и беззаботный, но исключительно взрослый способ отпраздновать современно День любви", - сказали представители секс-шопа.
Раздать планируют 4 500 вибраторов. Получить такие подарки смогут только совершеннолетние клиенты.
В Индонезии изъяли и уничтожили сотни секс-игрушек, потому что на территории страны запрещена их продажа.
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