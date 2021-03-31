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среда, 31 марта 2021 16:14

Pfizer заявили про 100% эффективность вакцины для детей и подростков

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Pfizer заявили про 100% эффективность вакцины для детей и подростков
Вакцины на 100% эффективны для подростков. Фото: protocol

Вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech на 100% эффективны для детей 12-15 лет.

Об этом сообщило издание CNBC.

Испытания препаратов проводили на 2260 детях из США. Из тех, кому сделали настоящие прививки, никто не заболел. Вирус подхватили 18 детей из тех, кому вкололи плацебо.

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По словам представителей компаний, вакцина вызвала "стойкую" реакцию антител у детей. Эти показатели превышают результаты предыдущего исследования среди лиц в возрасте 16-25 лет.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла надеется, что дети и подростки смогут получить прививки до начала нового учебного года.

Сейчас вакцины разрешено делать людям старше 16 лет.

Украина получила от COVAX подтверждение о выделении еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer.

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