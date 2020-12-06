Pfizer подала запрос на экстренное одобрения вакцины в Индии

Пока неизвестно, в каком количестве Pfizer поставит в Индию свою вакцину. Фото: DW

Компания Pfizer подала документы на срочное одобрение вакцины от коронавируса в Индии. Страна занимает второе место по количеству случаев заражения в мире.

Советник правительства Индии по вопросам борьбы с коронавируса В. К. Пол отметил, что обычно индийский регулятор по лекарств рассматривает вопрос разрешения вакцин в течение 90 дней, но в этой ситуации процесс может пройти быстрее. Об этом сообщает Reuters.

Пока неизвестно, в каком количестве Pfizer поставит в Индию свою вакцину. Основной проблемой в этом вопросе является отсутствие на многих холодильных предприятиях условий для хранения вакцины. Лекарства нужно хранить при температуре -70 градусов по Цельсию.

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В то же время в стране надеются на поставку пяти вакцин от COVID-19, которые тестировали в стране. Среди них также образец разработки Оксфордского университета и Astrazeneca.

В Индии за весь период пандемии коронавируса зафиксирован 9,57 миллиона случаев заражения и это второй показатель в мире после Соединенных Штатов. Также в стране от COVID-19 умерли 140 500 человек.