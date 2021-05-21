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пятница, 21 мая 2021 16:06

Певец разбился, убегая от жены, чтобы не застукала после секса втроем

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Певец разбился, убегая от жены, чтобы не застукала после секса втроем
Бразильский певец МакКевин разбился насмерть, пытаясь скрыться от жены после секса втроем / instagram.com/mckevin

В бразильском Рио-де-Жанейро певец разбился насмерть, убегая с балкона отеля, пытаясь скрыться от жены после секса втроем с моделью и другом.

23-летний бразильский певец в стиле фанк по прозвищу МакКевин, упал с пятого этажа, когда попытался спуститься по балкону отеля. Он провел ночь на вечеринке с выпивкой и сексом втроем с 26-летней моделью Бьянкой Домингес и другом Виктором Фонтанелле. Об этом пишет Daily Star.

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Певец, настоящее имя которого Кевин Насименто Буэно, был женат всего несколько недель на адвокате Деолане Безерра. Он пошел спрятаться на балконе после того, как охранник певца сообщил, что его ищет жена, которая также жила в отеле. Парень попытался спуститься по балкону вниз из комнаты на пятом этаже, но не удержался и упал на плитку рядом с бассейном. Его срочно доставили в больницу, где он и умер.

Домингес рассказала полиции, что каждый из мужчин заплатил ей в пересчете по $185 за секс втроем, и она должна была держать это в тайне от жены певца.

MакКевин был популярным фанк-певцом из Сан-Паулу. У него было 8,6 млн подписчиков в Instagram и 1,8 млн слушателей на Spotify. Ранее его несколько раз обвиняли в том, что ругал полицию в начале года. Также арестовывали за употребление наркотиков в 2019-м, и за нарушение карантина в прошлом году.

После того как стало известно о смерти певца, жена опубликовала их фото на собственной свадьбе, написав: "Ты всегда будешь самой красивой любовью моей жизни, какая у меня была. Человеком, которого любила и которым восхищалась! Иди с Богом, мой мальчик. Я всегда буду любить тебя!".

Пара поженилась в Мексике 29 апреля. Ранее певец был в отношениях с Эвелин Гужмау, с которой у него была дочь по имени Сорайя. Полиция расследует детали смерти.

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