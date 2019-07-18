Перья самой крохотной птицы в мире стало радужным

Фото: christianspencerphoto

Художник и фотограф Кристиан Спенсер сфотографировал якобинского колибри против солнечного света. Под таким углом перья птицы создали эффект призмы.

Мужчина сидел на крыльце дома в Рио-де-Жанейро, когда заметил колибри. Мужчина вспоминает, что птицы была, как крошечная летающая радуга, сообщает boredpanda.com.

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"Я не использовал фотошоп или специальную технику. Просто дифракции света сквозь крылья колибри создали такой эффекте", - говорит Спенсер.

Мужчине ежедневно приходят письма от людей из разных уголков планеты по этим фото.

"Многие не верят, что это настоящие фото. Что такое можно увидеть в реальности. Но это так, они невероятные", - рассказывает он.

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