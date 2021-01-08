Первый современный цирк придумал военный кавалерист

Памятная доска на улице Корнуолл в Лондоне, неподалеку от места первых в мире цирковых представлений / LERA

9 января 1768-го англичанин Филипп Астлей поставил в Лондоне постановку первого в мире современного цирка.

Наездники, акробаты, клоуны, дрессированные животные и другие элементы цирка существовали протягом всей письменной истории человечества, но современный цирк зародилось только в конце XVIII в.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В цирке сгорели 323 человека

Астлей был бывшим сержантом-майором кавалерии. Он обнаружил, если скакать по узкому кругу, центробежная сила позволяла осуществлять трюки на спине лошади. Он нарисовал кольцо и 9 января 1768-го пригласил публику посмотреть, как махает мечом в воздухе, когда едет, стоя одной ногой на седле, а другой на голове лошади.

Трюк Астлея получил положительные отзывы. Вскоре мужчина нанял других наездников, клоуна и музыкантов. В 1770-м построил крыша над своим рингом и назвал его "Амфитеатр Астлея".

В 1772-м Астлей отправился в Версаль, чтоб сделать "смелые подвиги верховой езды" перед королем Людовиком XV. Он понял, что Франция созрела для собственного шоу, которое основали в 1782 году.

В 1782-м конкурент Астлея в Лондоне открыл свое шоу по дороге к "Амфитеатру Астлея", и назвал его "Королевский цирк" в честь древней римской названия круглых театров, где проводили гонки на колесницах.

В XIX веке термин "цирк" приняли как общее название этого нового вида развлечений. Астлей жил до 1814-го. Основал еще 18 цирков в разных городах по всей Европе.

Параллельно в начале XIX в возникли передвижные цирки, в которых отсутствовали сложные постоянные конструкции. Большие передвижные палатки появились в 1820-х. В 1859 г "Цирк Наполеона" в Париже представил первый трюк - летающая трапеция, который до сих пор остается популярными элементом цирка.