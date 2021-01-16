Реклама голосовать "Да" на референдуме о разрешении на развод 1995-го / Getty Images

17 января 1997-го в Ирландии впервые на законных основаниях дали развод. Это произошло после соответствующего референдума 1995-го. Первый развод дали неизлечимо больному, перед смертью хотел жениться на своей новой партнерше. Это был предвестник заката власти католической церкви в стране.

Конституция Ирландии в 1937-м запрещала разводы. Хотя в основном законе была запрещена официальная религия, Ирландия - преимущественно католическая страна, поэтому исходный документ содержал многие элементы католической доктрины.

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Церковь играла большую роль в ирландском обществе даже по стандартам других католических стран. В 1986-м ирландское правительство вынесло вопрос о разводе на референдум. 63,5% ирландцев проголосовали против внесения соответствующих поправок в конституцию. После прихода к власти в 1994-м коалиции левоцентристских партий, новая власть объявила новый референдум.

Католическая церковь признала, что для католики не будет грехом проголосовать "Да". Ирландцы проголосовали за поправки с минимальным отрывом - 50,3% против 49,7%. Были многочисленные попытки обжаловать результат, но безуспешно.

Хотя референдум 1995-го узаконил развод только в случаях, когда пары не жили вместе более 4 лет, сторонники разделения Церкви и государства приветствовали эту победу.

В 2015-м в Ирландии узаконили однополые браки. В 2018-м 61% ирландцев на референдуме одобрили поправку о легализации абортов. В 2019-м еще одна поправка значительно ослабила требования для получения развода.