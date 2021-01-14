Первого шляпника, который пошил цилиндр, считали сумасшедшим чудаком

Президент Авраам Линкольн носил в цилиндре деловые бумаги / Getty Images

15 января 1797-го шляпник Джон Этерингтон из Лондона впервые начал продавать в своем магазине нового типа шляпу - цилиндр. Издание Times тех пор писало, что когда Этерингтон вышел в цилиндре, чтобы пройтись по улице, собралась толпа людей посмотреть на этого сумасшедшего чудака. Ему даже пришлось объяснять полиции, почему вокруг него ажиотаж. Однако уже через месяц магазин Этерингтон была завален заказами на новые шляпы.

Популярность цилиндры получили в 1820-х. Мужчины надевали их на торжества и деловые встречи. Были даже некоторые войска, которые носили. Вскоре цилиндры стали повседневным атрибутом костюмов средних классов в Европе и Америке.

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Их изготавливали разных фасонов с вариациями цвета, материала, формы. К примеру, высокий цилиндр носил президент США Авраам Линкольн. Он иногда клал внутрь письма, финансовые бумаги, законопроекты и заметки. В 1823-м во Франции сшили шапокляк - цилиндр, который складывается.

Сначала их делали из бобровой фетра - дорогого и редкого материала. Это привело к высокой цене и доступности только для высших слоев. Отсюда и возникла ассоциация цилиндра с богатством.

При изготовлении фетра использовали ртуть, что вызывало хроническое отравление шляпников. Признаком было слабоумие. Отсюда пошло понятие "сумасшедший шляпник".

В середине XIX века, из-за практически абсолютного уничтожения бобров, шляпники перешли на другие материалы. Цилиндры теперь делали из мягкого шелкового плюша. Характерный блеск именно благодаря шелку. Шляпы из фетра не блистали.

В конце XIX в. цилиндры начали выходить из моды, постепенно их сменили более массовые головные уборы. С обихода совсем вышли после Первой мировой войны. В 1920-1930-е их надевали только на торжества. Среди части крупной буржуазии и политиков Западной Европы цилиндры были элементом одежды до конца 1930-х.