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пятница, 22 января 2021 16:22

Первая задача Байдена - вернуть США на международную арену как серьезного партнера

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Первая задача Байдена - вернуть США на международную арену как серьезного партнера
В среду Джо Байден официально стал президентом США ФОТО: Reuters

Новому президенту США Джо Байдену придется исправлять и ошибки Дональда Трампа в международной политике и воплощать свою программу.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит советник по решению кризисных ситуаций 64-летний Уильям Милтон из Вашингтона, США.
- До Трампа мы были убеждены, что американская вертикаль власти построена таким образом, что один человек не может нанести непоправимый вред. Предыдущий президент заставил нас это переосмыслить.

Во время предыдущих выборов я голосовал за республиканцев. Сам Трамп вызывал сомнения, но за ним стояли компетентные профессионалы с близкими мне взглядами. Тогда нам казалось логичным противопоставлять Хиллари Клинтон яркого и одиозного Дональда. В политике Барака Обамы нас не все устраивало. Республиканцы шли с лозунгами и обещаниями, которые нам подходили. Рядового американца интересует порядок в медицинской системе, спокойная внешняя политика, урегулирование вопросов с мигрантами, реформы в социальной сфере.

Проблемы начались тогда, когда оказалось, что Трамп никого не слушает и не просчитывает долгосрочные последствия своих действий. Мы сбились со счета, сколько раз он делал кадровые перестановки. Увольнял компетентных людей и брал согласных с ним популистов. Трудно было его уравновесить, потому что он непредсказуем и упрям. Никакими официальными заявлениями нельзя исправить вред от эмоциональных постов в Twitter. Особенно, когда они противоречат друг другу.

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Трудно оценить причиненный ущерб. Для этого нужна перспектива времени. Что-то Байдену и его команде удастся исправить. 1-я задача - вернуться на международную арену как серьезный партнер. Трамп поставил под удар наши отношения с ЕС. Он заявлял, что не видит смысла в таком партнерстве. Есть большое напряжение с Китаем. Абсурдности ситуации добавляли контакты с Северной Кореей. Возвращение к тем соглашениям и договоренностям, которые были до Трампа, не исправят автоматически ошибки. Доверие подорвано, есть экономические убытки. У партнеров будут опасения, что может появиться очередной Трамп. Договоренности надо строить снова.
Надо предупредить ситуацию, когда другие государства влияют на выбор или расшатывают протестные настроения в США. Это дорогое масштабное расследование, когда обеим партиям придется честно рассказывать, как так произошло. Но без этого мы не сможем идти вперед. Всегда будет риск вмешательств.

Байдену надо вернуть доверие к институту президентства. Мы 4 года наблюдали за скандалами и непросчитанными решениями. К новому президенту со старта уже требования завышены. Мало того, что надо реализовывать свою программу, но и исправлять сделанное до него.

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Хуже всего, что американское общество сейчас расколото. Я не могу вспомнить в ХХ веке подобной ситуации. Были противники присутствия американских военных в Корее, Ираке, Афганистане, были политические кризисы и скандалы, экономический спад. Но мы проходили через это. Здесь пока что выхода не видно. В данной точке времени избирателю Байдена невозможно найти общий язык с избирателем Трампа. И пропасть между ними углубляется. Новой команде придется это решить.

Американское общество получило урок. Мы выстояли, но о цене говорить еще рано. Придется переосмыслить срок и политику Трампа республиканцам, чтобы и дальше оставаться на политической арене. Их оппонентам попытаться исправить, что возможно, при этом избежать крайностей.

Президент США Джо Байден подписал ряд указов по борьбе с коронавирусом во 2-й день на посту.

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