Первая страна Европы получила китайскую вакцину против Covid-19

Власти Венгрии ожидает получить 5 млн доз вакцины Sinopharm за следующие 4 месяца. Фото: pixabay

Вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm доставили в Венгрию.

Страна первая в Европейском Союзе, которая получила препарат из Китая, сообщает Associated Press.

Партия препаратов насчитывает 550 тыс. доз. Этого достаточно, чтобы привить 275 тыс. человек 2 дозами.

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Власти Венгрии ожидают получить 5 млн доз вакцины Sinopharm за следующие 4 месяца. Венгрия хотела купить вакцины в странах, не входящих в общую закупку ЕС. Это объяснили тем, что задержки с поставками в Европу стоят человеческих жизней.

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии заявил о завершении изучения документов от производителя. Пришел к выводу, что "Спутник V" можно использовать для вакцинации людей.