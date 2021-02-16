Первая страна Европы получила китайскую вакцину против Covid-19

Вакцину от коронавируса китайской компании Sinopharm доставили в Венгрию.
Страна первая в Европейском Союзе, которая получила препарат из Китая, сообщает Associated Press.
Партия препаратов насчитывает 550 тыс. доз. Этого достаточно, чтобы привить 275 тыс. человек 2 дозами.
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Власти Венгрии ожидают получить 5 млн доз вакцины Sinopharm за следующие 4 месяца. Венгрия хотела купить вакцины в странах, не входящих в общую закупку ЕС. Это объяснили тем, что задержки с поставками в Европу стоят человеческих жизней.
Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии заявил о завершении изучения документов от производителя. Пришел к выводу, что "Спутник V" можно использовать для вакцинации людей.
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