Перевернулся рейсовый автобус: есть погибшие, десятки пострадавших

В Германии, на автобане под Лейпцигом перевернулся автобус Flixbus. Автобус выполнял рейс из Берлина в Мюнхен.

Есть погибшие. Их количество уточняется. Более 60 пострадавших, из них 7 получили тяжелые ранения, пишет DW.

"Спасатели смогли извлечь тела погибших из автобуса только через несколько часов после аварии, полиция пока не сообщает их имена", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на автобане А9.

Автор: CityReport В Германии перевернулся рейсовый автобус

Всего в автобусе находилось 74 пассажира. Тех, кто получил серьезные травмы, доставляли в больницы на вертолетах. Рядом с местом аварии также построили пункт помощи для тех, кто был легко ранен.

Причину аварии полиция пока не называет. Ведется расследование.

Авария со школьным автобусом и BMW 520 произошла на трассе Выступовичи - Житомир вблизи села Веселовка Коростенского района. В автобусе на момент ДТП находилось 16 детей разного возраста и 28-летняя учительница местной школы. Ее с телесными повреждениями доставили в хирургическое отделение больницы.