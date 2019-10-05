Перевернулся двухэтажный автобус - много пострадавших

В Англии перевернулся автобус. Фото: Sky News

В английском графстве Девон на юго-западе Великобритании перевернулся двухэтажный автобус.

Пострадали десятки пассажиров, сообщает Sky News.

Автобус перевернулся в 11 утра по местному времени. Полиция заявила, что один человек получил серьезные травмы и более десятка травмы различной степени тяжести.

"Служба скорой помощи Юго-Запада объявила о большом инциденте и направила значительные средства на место происшествия, включая несколько машин скорой помощи, транспорт для перевозки пациентов и санитарную авиацию для поддержки. Полиция и пожарная служба также оказывают помощь", - говорится в заявлении местных властей.

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Автобус перевозчика Stagecoach Gold перевернулся на бок. Свидетели говорят, что несколько пострадавших заблокированы в автобусе.

Причины аварии пока неизвестны.

На трассе Львов-Шегини возле села Конопниця столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Авария произошла в пятницу, 4 октября, пострадали 10 человек.