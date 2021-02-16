Перевернулась баржа с 700 пассажирами на борту

На реке Конго перевернулась пассажирская баржа, на которой находилось более 700 человек.
Подробностями поделилось издание Reuters.
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По меньшей мере 60 пассажиров погибли. Около 300 человек выжили. Их нашли недалеко от места аварии в провинции Май-Ндомбе.
Местонахождение еще 240 пассажиров неизвестно. Их считают пропавшими без вести.
В провинции Измир, Турция, ночью пронесся торнадо. 16 человек травмированы. Инцидент вызвал значительные разрушения.
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