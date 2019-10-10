Перестали искать пропавших членов экипажа корабля, среди которых были украинцы

Перестали искать пропавших членов экипажа Bourbon Rhode. Фото: Bourbon Offshore

Прекратили искать членов экипажа, находившихся на затонувшем корабле Bourbon Rhode.

"Согласно имеющимся сведениям, местонахождение семерых членов экипажа, среди которых есть украинцы, пока неизвестно. При этом компания судовладельца Bourbon Offshore сообщила о прекращении дальнейшего проведения поисково-спасательной операции", - сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Омбудсмен безотлагательно обратилась к министру иностранных дел Вадиму Пристайко с просьбой срочно принять меры по содействию поиска пострадавших граждан Украины.

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло. В настоящее время поиски 11 пропавших членов экипажа продолжаются