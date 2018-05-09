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среда, 09 мая 2018 17:46

Перерезал горло, чтобы отсечь голову - пенсионера приговорили к пожизненному заключению

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Перерезал горло, чтобы отсечь голову - пенсионера приговорили к пожизненному заключению
66-летнего Донни Итона осудили пожизненно за убийство жены 66-летней Роксен с помощью карманного ножа

К пожизненному заключению приговорили жителя американского штата Джорджия 65-летнего Донни Уильяма Итона.

Мужчина совершил нападение на жену, 66-летнюю Роксен Тенор Итон, с помощью карманного ножа. Перерезал женщине горло, пытаясь отрезать голову, сообщает АР.

Затем мужчина пошел на могилу своей матери. Оттуда позвонил в полицию и признался в убийстве.

Причиной ссоры стало желание Роксен переехать в Флориду. Женщина хотела быть ближе к детям и внукам. Купила там дом.

"Она сказала мне, что хочет начать новую жизнь вместе с ними", - рассказал мужчина в суде.

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"Донни Итон отказывался покинуть свой дом в Джорджии. Решил, что если она не будет с ним, то и с детьми тоже", - говорит прокурор.

Роксен имела "золотое сердце", помогала каждому в городе, рассказал о своей матери один из ее сыновей.

В Чернигове на ул. Мезенцева, 80 в квартире № 25 произошла драка в семье. О шуме и криках в полицию сообщил неизвестный мужчина. Прибывшие на вызов правоохранители нашли мертвыми 52-летнего мужчину и его 64-летнюю жену.

22-летнюю женщину с резаными ранами левого предплечья, правой кисти и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу №2.

Среди версий, супруги ссорились со своей 22-летней приемной дочерью. Причина ссоры пока неизвестна.

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